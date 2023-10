Londra, Greta Thunberg finisce alla sbarra: incriminata dopo l'arresto durante manifestazione ambientalista

L'arresto Greta Thunberg a Londra dopo il blocco degli ingressi dell'hotel Martedì centinaia di manifestanti, tra cui Greta, hanno interrotto il primo giorno dell'Energy Intelligence Forum, che vedeva riuniti i dirigenti dell'industria del petrolio e del gas nella capitale britannica. Mentre gridavano "fuori i soldi sporchi", le persone hanno cercato di bloccare gli ingressi all'hotel InterContinental Park Lane di Londra, dove si svolgeva l'evento.

La ventenne ambientalista è stata mostrata in un video mentre viene presa in custodia dagli agenti di Scotland Yard. Rinchiusa in un furgone, l'attivista svedese ha poi rivolto un sorriso ad altri dimostranti che gridavano "Thank you, Greta".

