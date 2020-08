Grecia, vietato macellare i cavalli per legge: presto una banca dati nazionale 

Stop alla macellazione dei cavalli. Per legge. Dal 29 luglio in Grecia è vietato il loro uso nella produzione di carne, pellame, medicinali e prodotti vari. Il divieto è inserito in un emendamento alla legge del 2012 a tutela dei cani e dei gatti contenuto nella legge 4711, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale greca il 29 luglio 2020: "È vietato l’allevamento e l’utilizzo di animali per i combattimenti e per le attività correlate. - riporta la norma - È vietato altresì allevare e utilizzare cani, gatti e cavalli per la produzione di pellicce, cuoio, carne o per la fabbricazione di medicinali o altre sostanze".