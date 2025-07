Grecia, vasto incendio sull'isola di Creta: evacuati alberghi e case

Una parte dei residenti e dei visitatori ha trascorso la notte nella palestra coperta di Ierapetra, aperta per offrire un riparo sicuro. Sono operative 8 ambulanze, che finora hanno trasportato all'ospedale generale di Ierapetra tre persone con problemi respiratori, due con ferite lievi e un cittadino con problemi di mobilità. Secondo i vigili del fuoco, è in corso un'importante operazione di spegnimento con mezzi terrestri e aerei, mentre sono giunti sul posto anche rinforzi da Atene. Le forze operative sono in costante aumento, ma l'operazione di spegnimento dell'incendio continua a essere difficile a causa delle raffiche di vento e del terreno accidentato della zona.