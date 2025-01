Grecia, statua di 2mila anni fa trovata in un sacco della spazzatura

Una statua di marmo che si ritiene abbia più di 2.000 anni è stata trovata abbandonata in un sacco della spazzatura vicino alla città greca di Salonicco. Un residente ha scoperto la statua acefala di 80 centimetri accanto a un bidone della spazzatura a Neoi Epivates, alla periferia dalla seconda città della Grecia. L'uomo l'ha consegnata alle autorità locali che hanno contattato gli archeologi per dare un parere sul valore. Gli esperti, dopo una prima valutazione, hanno stabilito che il pezzo risale all'epoca ellenistica, un periodo compreso all'incirca tra il 320 e il 30 a.C., caratterizzato da una fioritura dell'arte e della cultura in seguito alle conquiste di Alessandro Magno.