La Grecia ha introdotto la settimana lavorativa di sei giorni

Chi è contrario alla nuova misura evidenzia come in Grecia manchi quasi completamente una tradizione di ispezioni sul posto di lavoro e il timore è che molti datori possano imporre il sesto giorno. Per gli oppositori, che sono già scesi in piazza per protestare, la riforma erode le tutele legali e annulla i diritti consolidati dei lavoratori in nome della flessibilità. I sindacati sostengono da tempo che gli straordinari consentono agli imprenditori di frenare l’assunzione di più personale. L’opposizione di sinistra ha spesso denunciato “gli stipendi bulgari in un paese di prezzi britannici”, sostenendo che il fenomeno non ha fatto altro che esacerbare la fuga dei cervelli. Come riporta la testata inglese The Guardian, Grigoris Kalomoiris, capo del sindacato degli insegnanti in pensione (Pesek), sottolinea come il governo sappia "che la maggior parte dei greci, con uno stipendio medio mensile di 900 euro, può sopravvivere solo fino al 20 del mese. Quest’ultima misura barbara non risolverà il problema fondamentale della carenza di manodopera e molti di noi ritengono che sia molto ingiusto nei confronti dei giovani greci disoccupati che potrebbero non avere mai un lavoro".