Grecia, il tribunale di Atene condanna gli estremisti di Alba Dorata: "Fanno parte di un'organizzazione criminale"

Il verdetto - "La gente vuole i nazisti in prigione" recitava uno dei cartelli davanti al palazzo di giustizia di Atene. Il verdetto contro il partito Alba Dorata appare chiaro: gli estremisti vengono considerati membri di un'organizzazione criminale. Alla lettura della sentenza la folla ha esultato. Non solo, tra gli appartenenti, Yorgos Roupakias, è stato riconosciuto come colpevole dell'omicidio del rapper e attivista Pavlos Fyssas e per questo rischia l'ergastolo. In tutto gli imputati al processo erano 68, tra cui 18 ex parlamentari del partito, ma solo undici di loro erano presenti in Tribunale.

Il leader Nikos Michaloakos è a capo di un'organizzazione criminale La condanna ha riguardato anche il leader e fondatore del partito neo-nazista Nikos Michaloakos, con l'accusa di essere alla guida di un'organizzazione criminale. Michaloakos, 62 anni, è un negazionista della Shoah e ammiratore del nazionalsocialismo.

Cinque anni per la sentenza - Il processo durava ormai da cinque anni e mezzo, a seguito delle indagini avviate nel 2013 dopo l'assassinio del rapper. Al termine di queste infatti, il procuratore Isidoros Doyiakos aveva formulato una richiesta per accusare il partito Alba Dorata di essere solo una copertura per lo svolgimento delle attività legali dei loro membri.