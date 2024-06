Grecia, sparano fuochi d'artificio da uno yacht e incendiano una foresta

L'incendio causato dallo yacht non è l'unico scoppiato di recente nel Paese. Un altro rogo si è sviluppato sabato sull'isola di Andros e ha portato all'evacuazione di quattro villaggi. La protezione civile ha invitato alla massima vigilanza perché il rischio di incendi è “molto elevato”, soprattutto nella regione dell'Attica, nella penisola del Peloponneso e nella Grecia centrale. Il Paese si sta già preparando a fronteggiare un’estate difficile a causa delle ondate di calore e dei forti venti che aumentato il rischio d'incendi. La scorsa settimana la Grecia ha registrato la prima ondata di caldo dell’anno, con temperature che in alcune località hanno superato i 44°C. Da quando inizia la stagione calda i vigili del fuoco sono chiamati a contrastare incendi di vaste dimensioni un po' ovunque sulle diverse isole del Paese mediterraneo. In più di un'occasione sono state rese necessarie evacuazioni per possibili rischi ai centri urbani.