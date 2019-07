Grecia, chiuse le urne: in testa i conservatori di Nea Dimokratia

Urne chiuse in Grecia dove si è votato per le elezioni politiche anticipate. Gli exit poll confermano le previsioni delle ultime ore. Il partito conservatore di Nea Dimokratia guidato da Kyriakos Mitsotakis è avanti, al 38,5-41,5%. Fermo al 27-30% Syriza . Si chiuderebbe così l'era del governo di sinistra di Alexis Tsipras .

Secondo gli exit poll realizzati dalla società Alco per tutti i canali televisivi greci, Kinal (socialisti) ottiene tra il 6,5 e l'8%; Diem 25 (il movimento di Yanis Varoufakis) tra il 3 e il 4%; i nazionalisti di Elliniki Lysi tra il 2,8 e il 3,5%; i neonazisti di Alba Dorata tra il 2,8 e il 3,8%; i comunisti di Kke tra il 5 e il 6%. Se i dati saranno confermati dallo scrutinio, la Grecia si avvia verso una maggioranza assoluta alla destra con Nea Dimokratia che potrebbe formare un governo monocolore. In base ai primi rilevamenti il partito di Mitsotakis otterrebbe infatti tra i 155 ed i 167 seggi sui 300 totali in parlamento.



Antagonisti rubano schede, scontri con la polizia - Poco prima della chiusura dei seggi gli 'antagonisti' di Exarchia, il quartiere 'anarchico' di Atene, hanno fatto irruzione in un seggio e hanno rubato due urne piene di schede elettorali. Scontri sono scoppiati con la polizia, contro la quale un gruppo di giovani col volto coperto ha lanciato bottiglie molotov. Al momento non si segnalano feriti o arresti.