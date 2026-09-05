A nord di Atene

Grecia, un caccia si schianta durante una esibizione

Non si registrano feriti tra il pubblico, mentre non è chiaro se i piloti siano riusciti a eiettarsi prima dello schianto

05 Set 2026 - 16:34
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© Afp

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In Grecia, più precisamente a nord di Atene, un caccia F-4 Phantom dell'Aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale, presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. Come riportato dall'Associated Press, non è ancora chiaro se i piloti siano riusciti a eiettarsi prima dello schianto. Non si sono registrati feriti tra il pubblico.

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Vasto incendio dopo lo schianto

 L'incidente, avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, ha provocato un vasto incendio. Le autorità riferiscono che sono al momento impegnati undici velivoli ed elicotteri antincendio, oltre a circa 85 vigili del fuoco nel tentativo di contenere le fiamme. 

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