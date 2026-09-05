Grecia, un caccia si schianta durante una esibizione

In Grecia, più precisamente a nord di Atene, un caccia F-4 Phantom dell'Aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale, presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. Come riportato dall'Associated Press, non è ancora chiaro se i piloti siano riusciti a eiettarsi prima dello schianto. Non si sono registrati feriti tra il pubblico.