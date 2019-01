Grazia per Cyntoia Brown: a 16 anni uccise il suo violentatore e fu condannata all'ergastolo

Ancora giovanissima, Cyntoia Brown era rimasta vittima di un traffico sessuale e a 16 anni era riuscita a liberarsi dell'uomo che la violentava e la costringeva a prostituirsi. Giudicata colpevole di omicidio al pari di una maggiorenne, era stata condannata al carcere a vita e ha scontato 15 anni di prigione. Con la decisione del governatore, adesso ha ottenuto la commutazione completa della pena con la condizionale: la donna, oggi 30enne, potrà uscire dal carcere il 7 agosto e resterà in libertà vigilata per 10 anni.



"Cyntoia Brown ha commesso, per sua stessa ammissione, un crimine orribile all'età di 16 anni - ha detto Haslam - . Ma imporre l'ergastolo a una minorenne (e in questo caso un detenuto deve rimanere in carcere almeno 51 anni prima di poter chiedere la condizionale), è una pena troppo dura, specialmente alla luce degli straordinari passi da lei intrapresi per ricostruire la sua vita". "La trasformazione deve essere accompagnata dalla speranza, quindi ho commutato la condanna a determinate condizioni", ha aggiunto il governatore del Tennessee.



Brown dovrà partecipare a regolari sessioni di consulenza e svolgere almeno 50 ore di servizio per la comunità. Inoltre dovrà trovare un lavoro. Lei ha ringraziato il governatore "per l'atto di clemenza nel darle una seconda possibilità": "Farò tutto il possibile - ha detto - per giustificare la fiducia in me". Brown ha poi spiegato che "con, l'aiuto di Dio, si è impegnata a vivere il resto della vita aiutando gli altri, specialmente i giovani".



Tra le prime celebrità a scendere in "campo" per Cyntoia c'era stata Rihanna. La pop star aveva condiviso il lungo messaggio della ragazza: "Immagina di essere stata costretta alla prostituzione a 16 anni da un pappone soprannominato “taglia-gola”. Dopo giorni in cui sei stata ripetutamente drogata e stuprata da uomini diversi, vieni acquistata da un predatore sessuale di bambini che ti porta a casa sua per usarti per il sesso. Finisce che trovi abbastanza coraggio per lottare, gli spari e lo uccidi. Vieni arrestata e conseguentemente processata e condannata come un’adulta a passare tutta la vita in prigione. Questa è la storia di Cyntoia Brown. Potrà chiedere la libertà condizionale quando avrà 69 anni".



La notizia della grazia è stata accolta con gioia anche da Kim Kardashian che ha ringraziato il il governatore del Tennessee con un tweet: