Usa: esecuzione rinviata per due volte, condannato si suicida

Scott Raymon Dozier, 48 anni, condannato alla pena capitale nel Nevada si è impiccato in cella dopo che la sua esecuzione era stata rimandata due volte. Il 48enne, che in passato aveva tentato già il suicidio, aveva più volte manifestato il desiderio di morire piuttosto che passare il resto della vita in carcere. "Fatelo rapidamente", aveva dichiarato in un'intervista ad agosto dopo che un giudice aveva nuovamente bloccato l'esecuzione all'ultimo minuto.