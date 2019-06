Gran Bretagna, una famiglia di cigni blocca un treno in corsa

Una famiglia di cigni ha rallentato un treno in corsa. E' successo a Stowbridge, in Gran Bretagna. I quattri uccelli, due grandi e due piccoli, hanno continuato impassibili a camminare sui binari anche all'arrivo del treno che ha dovuto procedere a passo d'uomo per non investirli.



I quattro hanno limitato anche la viabilità delle auto in strada che sono rimaste in coda per oltre 30 minuti. La situazione si è bloccata solo quando i cigni hanno raggiunto il fiume lasciando liberi i binari.