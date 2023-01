Gran Bretagna: tank a Ucraina risposta calibrata a crescente aggressione

La decisione della Gran Bretagna di inviare carri armati Challenger 2 in Ucraina è una "risposta calibrata alla crescente aggressione e ai bombardamenti indiscriminati della Russia".

Lo ha sottolineato il segretario alla Difesa di Londra, Ben Wallace. Ha poi chiarito che nessuno degli aiuti internazionali a Kiev è "un attacco alla Russia o un'aggressione orchestrata dalla Nato, per non parlare di una guerra per procura".