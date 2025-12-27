Gran Bretagna, invitano uno sconosciuto a Natale: resta a vivere con loro per 45 anni

A Cardiff, in Gran Bretagna, Rob e Dianne erano alle prese con i preparativi delle feste quando qualcuno bussò alla loro porta. Davanti a loro c'era un uomo con pochi averi infilati in una busta di plastica e un pollo surgelato stretto tra le mani. Si chiamava Ronnie Lockwood. Rob lo riconobbe vagamente: lo aveva visto anni prima alla Sunday School e d'istinto lo invitarono a entrare, senza immaginare che il 23 dicembre del 1975 avrebbe profondamente cambiato la loro vita e quella di uno sconosciuto.