Gran Bretagna, invitano uno sconosciuto a Natale: resta a vivere con loro per 45 anni

Rob e Dianne Parsons lo accolsero in casa nel dicembre del 1975: "Non aveva amici e non se n’è mai andato"
© Istockphoto
A Cardiff, in Gran Bretagna, Rob e Dianne erano alle prese con i preparativi delle feste quando qualcuno bussò alla loro porta. Davanti a loro c'era un uomo con pochi averi infilati in una busta di plastica e un pollo surgelato stretto tra le mani. Si chiamava Ronnie Lockwood. Rob lo riconobbe vagamente: lo aveva visto anni prima alla Sunday School e d'istinto lo invitarono a entrare, senza immaginare che il 23 dicembre del 1975 avrebbe profondamente cambiato la loro vita e quella di uno sconosciuto.
Ronnie non aveva amici, né un posto dove andare. Spinti da un impulso di gentilezza - e senza pensarci troppo - i due giovani gli dissero semplicemente: "Vieni dentro". Gli offrirono un pasto caldo, una doccia e un letto, convinti che si sarebbe trattato solo di qualche giorno. Un'accoglienza temporanea, come tante che il Natale ispira. Quel "qualche giorno" diventò una vita condivisa. Ronnie rimase con Rob e Dianne per 45 anni in una convivenza fatta di quotidianità, affetto e rispetto.
Con il tempo, Ronnie smise di essere "l'uomo arrivato per caso" e divenne parte integrante della famiglia. Quella scelta improvvisa, nata senza piani né aspettative, si trasformò in uno dei legami più solidi della loro esistenza. Ronnie visse con loro fino alla sua morte, nel 2020, all’età di 75 anni. Non se ne andò mai, perché finalmente aveva trovato un posto dove restare.