Gran Bretagna, il principe Carlo accettò un milione di sterline dai Bin Laden

Nuovi nubi sui reali di Inghilterra.

Questa volta a far parlare di sé è il principe Carlo : come rende noto il Sunday Times, nel 2013 l'erede al trono accettò una donazione di un milione di sterline a favore della sua fondazione benefica "Prince of Wales's Charitable Fund" (Pwc). Fino a qui nulla di strano, se non fosse che a donarglieli fu la famiglia di Osama Bin Laden , il fondatore di Al Qaida, ucciso in un blitz delle forze americane in Pakistan nel 2011.