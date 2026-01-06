Logo Tgcom24
Termometro è precipitato a Marham

Ondata di gelo in Gran Bretagna, temperature a -12 e nuovi disagi nei trasporti

Centinaia di scuole ancora chiuse. Treni e voli cancellati

06 Gen 2026 - 11:20
© Afp

© Afp

Continua l'ondata di gelo che ha investito negli ultimi giorni il Regno Unito, colpendo in particolare la Scozia, l'Irlanda del Nord, ma anche il Galles, l'Inghilterra settentrionale e orientale. La notte tra il 5 e il 6 gennaio è stata la più fredda dell'inverno finora, secondo il Met Office. La temperatura più bassa è stata registrata a Marham, un villaggio nel Norfolk, col termometro sceso a -12,5 gradi. Centinaia di scuole sono rimaste chiuse per il secondo giorno, soprattutto nel nord del Paese, mentre si segnalano nuovi disagi nei trasporti.

I disagi per il gelo in Gran Bretagna

 Le chiamate d'emergenza per il soccorso stradale sono aumentate del 40% rispetto al normale per il ghiaccio e la neve, mentre hanno subito interruzioni i servizi ferroviari nella Scozia settentrionale e anche quelli dell'Eurostar, dopo il blocco totale per alcune ore della scorsa settimana a causa di un guasto alla rete elettrica sotto il tunnel della Manica.

La tratta tra Londra e i Paesi Bassi non prosegue oltre Bruxelles, come emerge dagli ultimi aggiornamenti. Diversi voli sono stati cancellati negli aeroporti scozzesi di Aberdeen e Inverness a causa delle forti nevicate, mentre lo scalo di Liverpool ha riaperto dopo uno stop temporaneo, ma vengono segnalati possibili ritardi e cancellazioni.

