Ondata di gelo in Gran Bretagna, temperature a -12 e nuovi disagi nei trasporti

Continua l'ondata di gelo che ha investito negli ultimi giorni il Regno Unito, colpendo in particolare la Scozia, l'Irlanda del Nord, ma anche il Galles, l'Inghilterra settentrionale e orientale. La notte tra il 5 e il 6 gennaio è stata la più fredda dell'inverno finora, secondo il Met Office. La temperatura più bassa è stata registrata a Marham, un villaggio nel Norfolk, col termometro sceso a -12,5 gradi. Centinaia di scuole sono rimaste chiuse per il secondo giorno, soprattutto nel nord del Paese, mentre si segnalano nuovi disagi nei trasporti.