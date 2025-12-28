Tempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza

Una tempesta di neve crea disagi in uno dei weekend più affollati dell'anno a New York City e nel nord-est degli Stati Uniti. A New York e nel New Jersey è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il maltempo ha già causato notevoli disagi a chi si è messo in viaggio per le vacanze di Natale, con almeno 9mila voli cancellati o ritardati da venerdì sera, secondo il servizio di monitoraggio dei voli FlightAware. Gli aeroporti John F. Kennedy International, Newark Liberty International e LaGuardia hanno diffuso avvisi di allerta neve sui social media, avvertendo che le condizioni meteorologiche potrebbero causare ulteriori disagi ai voli.