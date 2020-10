Gran Bretagna, da gennaio il Covid ha ucciso tre volte più di influenza e polmonite

Da gennaio ad agosto in Gran Bretagna il coronavirus ha provocato un numero di decessi superiore di tre volte rispetto a quelle per polmonite e influenza messe insieme. Lo certifica l'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons), mostrando che in Inghilterra e Galles ci sono stati 48.168 decessi dovuti al Covid, 13.619 a causa della polmonite e 394 per l'influenza.