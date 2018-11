Graffiti antisemiti nella sinagoga di New York, arrestato un 26enne

La polizia di New York ha arrestato un 26enne, James Polite, con l'accusa di crimini d'odio per aver vergato messaggi antisemiti nella sinagoga Union Temple di Brooklyn. L'uomo è sospettato di essere l'autore dei graffiti trovati nei giorni scorsi al quarto piano, con scritte come "Hitler", "Ebrei meglio che siate pronti", "ratti ebrei siamo qui". Polite, a quanto pare, ha sofferto in passato di problemi mentali.