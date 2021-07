Governo Libano non paga, spente le centrali elettriche: rischio black out totale

ansa

In Libano l'elettricità è assicurata soltanto dai generatori elettrici privati, dopo che venerdì sera sono state spente le due centrali elettriche dopo mesi di allarmi per il rischio, ora concreto, di un black out totale. Le autorità locali, infatti, non hanno le risorse economiche per pagare, in dollari statunitensi, le importazioni di carburante. Il Paese è alle prese con la sua peggiore crisi economica e politica degli ultimi 30 anni.