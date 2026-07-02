Google, la Corte Ue conferma la maxi multa da 4,1 miliardi per Android

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Ue che, nel 2022, aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione europea, riducendo però la sanzione dagli iniziali 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro.