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Google, la Corte Ue conferma la maxi multa da 4,1 miliardi per Android

Diventa definitiva la sanzione per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili

02 Lug 2026 - 10:20
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La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Ue che, nel 2022, aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione europea, riducendo però la sanzione dagli iniziali 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro.

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Il caso Android

 Al centro della vicenda ci sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android, ritenute dalla Commissione europea anticoncorrenziali e tali da rafforzare in modo illecito la posizione dominante dell'azienda nel mercato dei dispositivi mobili.

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