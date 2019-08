Google e Mozilla contro il Kazakistan: "Il governo spia i cittadini"

Intromettersi nella vita online dei cittadini non sarà più così facile per il governo del Kazakistan. Google e Mozilla sono pronti a fare guerra al paese che ha imposto agli utenti l'installazione di un certificato, chiamato anti-HTTPS, in grado di spiare l'attività in rete del popolo kazako. Il certificato è infatti in grado di decifrare le comunicazioni online, esaminandone il contenuto. Una violazione della privacy inaccettabile per i due colossi del web.