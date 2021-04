Gommone ribaltato in Libia, Frontex: bande criminali fanno loro profitti

"Bande criminali hanno stipato persone disperate su una barca inadatta alla navigazione in condizioni meteo terribili e le hanno spinte in mare, mettendo i profitti al di sopra della vita". Lo scrive Frontex sul naufragio di un gommone al largo delle coste libiche, costato la vita a oltre 100 migranti. L'agenzia riferisce di avere "immediatamente allertato i centri di soccorso in Italia, Malta e Libia, come previsto dal diritto internazionale".