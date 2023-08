Golpe in Niger, il generale Tiani apre a "soluzione diplomatica"

Giunta golpista chiede sostegno alla Guinea

Una delegazione di golpisti, guidata dal generale Moussa Salao Barmou, si è recata a Conakry, capitale della Guinea, per chiedere sostegno dopo il colpo di stato in Niger del 26 luglio. La delegazione nigerina è stata ricevuta dal leader guineano, Mamadi Doumbouya il quale ha elogiato le eccellenti relazioni tra Conakry e Niamey: "Si tratta qui di mostrare la gratitudine per la solidarietà e il sostegno incrollabile" della Guinea, ha detto. In risposta, il colonnello Mamadi Doumbouya ha ribadito la posizione del suo Paese in questo momento di crisi: "Per quanto riguarda la Repubblica di Guinea, noi siamo panafricani. Quando i nostri popoli hanno problemi, noi ci siamo sempre, ci saremo sempre, ed è quello che è successo con i nostri fratelli in Burkina Faso, Mali e Niger. La nostra posizione è chiara: affrontare i problemi dei nostri popoli, che per noi sono molto importanti".