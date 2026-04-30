La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali. Secondo quanto reso noto dagli attivisti, si sono perse le comunicazioni con undici imbarcazioni e sette sarebbero state intercettate. Un video diffuso su Telegram mostra un equipaggio di una barca della Flotilla a mani alzate e un soldato armato salire a bordo. "I governi devono agire ora per proteggere la Flotilla e ritenere Israele responsabile di queste flagranti violazioni del diritto internazionale e del genocidio in corso contro il popolo palestinese" ha commentato Global Sumud Flotilla. Un funzionario di Tel Aviv ha dichiarato che, a causa delle dimensioni della Flotilla, oltre cento navi e mille uomini, è stato deciso di intercettarla a grande distanza dalle coste israeliane, in acque internazionali. Il ministro degli Esteri Tajani ha chiesto immediatamente all'Unità di Crisi e alle ambasciate a Tel Aviv e Atene di assumere informazioni con le autorità israeliane e greche, per tutelare i cittadini italiani imbarcati.