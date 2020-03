Gli Usa testano il primo vaccino per il covid-19: usata una cavia umana volontaria

Primo test negli Stati Uniti per un vaccino anticoronavirus. I ricercatori, si apprende dalla Associated Press, lo hanno somministrato in via sperimentale ad un volontario di Seattle, una delle aree più colpite negli Usa. La somministrazione è avvenuta al Kaiser Permanente Washington Health Research Institute di Seattle, negli Stati Uniti. Per avere un vaccino validato scientificamente, ha detto la fonte, ci vorranno tra un anno e un anno e mezzo.

"In giornata chiudiamo il pronto soccorso dell'Ospedale Loreto Mare, che da martedì accoglierà il primo paziente in terapia intensiva per il coronavirus". Lo ha annunciato il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva. La struttura partenopea di via Marina aveva subito nei giorni scorsi dei lavori di adeguamento di un'ampia area e d'ora in poi sarà dedicato al ricovero di pazienti affetti da Covid-19. "Al Loreto Mare - ha spiegato Verdoliva - avremo un'area ampia con 120 posti letto e dieci posti in più in terapia intensiva e la prossima settimana ne avremo altri venti per la terapia sub-intensiva. Fa parte della nostra preparazione a un eventuale scenario peggiore per il coronavirus. In due settimane avremo anche ulteriori 40 posti di degenza ad alta intensità di cura".

oronLe autorità sanitarie hanno spiegato che ci vorranno da un anno a 18 mesi almeno per validare ogni potenziale vaccino. Il test di Seattle coinvolgerà 45 volontari, tutti tra i 18 e i 45 anni e senza patologie, a cui verranno somministrate dosi differenti l'uno dall'altro. Lo scopo dell'esperimento è vedere se il vaccino comporta effetti collaterali, ed è il primo passo per una sperimentazione più vasta.

Il nome in codice del vaccino è "mRNA-1273" ed è stato sviluppato dall'istituto nazionale della salute (Nih) e dalla società di biotecnologie Moderna Inc. con sede in Massachusetts. "Siamo un team dedicato allo studio del coronavirus", ha dichiarato Lisa Jackson, responsabile dello studio del Kaiser Permanente Washington Research Institute. "Tutti vogliono fare ciò che possono in questa emergenza", ha aggiunto.

