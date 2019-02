Gli Usa all'Ungheria: "Impediamo a Putin di dividere la Nato"

"Non possiamo lasciare che il presidente russo Vladimir Putin crei divisioni tra amici all'interno della Nato". E' il monito lanciato all'Ungheria dal segretario di Stato americano, Mike Pompeo, giunto a Budapest per la prima tappa del suo tour europeo. Un messaggio esteso anche alla Cina: "I russi e i cinesi hanno finito per avere più influenza qui e non condividono per nulla gli ideali americani che ci stanno tanto a cuore", ha aggiunto.