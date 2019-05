Gli Stati Uniti avvertono l'Ue: "Possibili sanzioni sul commercio con l'Iran"

Gli Stati Uniti mettono in guardia l'Europa e minacciano sanzioni contro l'Instex, l'organismo finanziario creato da Germania, Gran Bretagna e Francia per difendere gli scambi commerciali con l'Iran dalle sanzioni americane. In una lettera datata 7 maggio, il Tesoro americano avverte: "Impegnarsi in attività in conflitto con le sanzioni americane potrebbe tradursi in severe conseguenze, inclusa la perdita di accesso al mercato finanziario americano".