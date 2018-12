27 dicembre 2018 17:36 Gli Obama sono l’uomo e la donna più ammirati d’America Michelle strappa il trono a Hillary Clinton dopo 17 anni e Barack precede Donald Trump

Michelle Obama è la donna più amata d’America. Lo annuncia l’annuale sondaggio di Gallup. L’ex first lady spodesta dal trono Hillary Clinton, prima in classifica per 17 anni consecutivi. Barack Obama, invece, precede Donald Trump. L’attuale presidente degli Stati Uniti non è l’uomo più ammirato di America. Il primo posto, infatti, resta del suo predecessore.

Le donne più amateOltre a Michelle Obama, anche Oprah Winfrey supera Hillary Clinton nella classifica di Gallup. L’attuale first lady, Melania Trump, invece si piazza al quarto posto. Nella top ten si trova anche la regina Elisabetta II, che detiene il record di presenze: cinquanta in tutto. Insieme a lei figurano personalità del mondo politico e giudiziario, dalla cancelliera Angela Merkel, alla giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Ruth Bader Ginsburg. Dall’ex ambasciatrice Usa all’Onu Nikki Haley, al premio nobel per la pace Malala Yousafzai, fino a Nancy Pelosi, leader dei democratici statunitensi. Tra i nomi del mondo dello spettacolo più amati la conduttrice Ellen DeGeneres, che si piazza all'ottavo posto.

Gli uomini più amatiBarack Obama è da undici anni l’uomo più ammirato d’America. Il presidente Donald Trump non riesce a tenergli testa e si posiziona secondo per il quarto anno consecutivo. Attualmente il tycoon è, insieme a Gerald Ford, l’unico presidente a non avere il massimo gradimento durante il suo mandato. Nella classifica di Gallup entrano anche Papa Francesco e il Dalai Lama, oltre agli ex presidenti George W. Bush e Bill Clinton. Tra i nomi nella top ten anche Bernie Sanders, Joe Biden, il fondatore della Microsoft Bill Gates e l’ad della Tesla Elon Musk.