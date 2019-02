Glasgow, per i bambini malati arrivano i peluche "intubati"

Tubi, tubicini, flebo, sondini, cateteri e cerotti. Ecco cos'hanno in più i Teddy Bear realizzati da Fiona Allan di Glasgow rispetto ai normali orsetti di peluche in vendita in tutti i negozi di giocattoli. La donna, una 28enne affetta da una grave malattia genetica che la costringe a vivere con un catetere chirurgico e un sondino nasale, da novembre ha iniziato a realizzare questi pupazzi pensando ai bambini malati. "Così si sentono normali", commenta Fiona alla Bbc.

Benefici non solo per i bimbi malati"I bambini malati - spiega Fiona Allan alla Bbc, parlando del suo progetto che è decollato grazie alla foto del suo primo peluche "intubato" postata su Facebook - hanno spesso un fratello sano. Con il mio orsetto anche quest'ultimo si abitua alla condizione del piccolo in cura, può giocare con lui e persino imparare cosa fanno i genitori per accudirlo e medicarlo, perché toccare e tirare i tubi a un peluche non causa nessun danno".