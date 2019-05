Giovane cooperante italiano morto a Capo Verde

Un 30enne fiorentino, David Solazzo, a Capo Verde per coordinare un progetto di cooperazione per il Cospe, una Ong di Firenze, è morto sull'isola di Fogo. La notizia è stata pubblicata sul sito del Cospe, dove si spiega che il giovane sarebbe morto in un incidente sul quale "le autorità locali stanno ancora indagando". Tra pochi giorni sarebbe rientrato in Italia.