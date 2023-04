Giornata Mondiale della Terra, l'allarme dell'Onu: temperature ben oltre la media

"Abbiamo bisogno di un'azione accelerata per il clima con tagli delle emissioni più profondi e più rapidi per limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius", ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

"Basta guerra, facciamo pace con la natura"

e "Dall'aria che respiriamo all'acqua che beviamo al suolo che coltiva il nostro cibo: la salute dell'umanità dipende dalla salute della Madre Terra, eppure sembriamo determinati alla distruzione", ha proseguito Guterres. "Dobbiamo porre fine a queste guerre implacabili e insensate contro la natura. Abbiamo gli strumenti, le conoscenze e le soluzioni, ma dobbiamo accelerare il ritmo". In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il segretario dell'Onu ha poi esortato "le persone di tutto il mondo a far sentire la loro voce nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle comunità religiose e sui social chiedendo ai leader di fare pace con la natura. Facciamo tutti la nostra parte per proteggere la nostra casa comune".