Giornalismo, ecco i vincitori del premio Pulitzer

Ecco, nel dettaglio, chi sono i vincitori e le motivazioni.

SERVIZIO PUBBLICO Mstyslav Chernov, Lori Hinnant, Evgeniy Maloletka, Vasilisa Stepanenko, The Associated Press. Il quartetto di giornalisti di AP ha vinto per il loro "coraggioso reportage" dalla città assediata di Mariupol sul massacro di civili durante l'invasione russa dell'Ucraina.

SEGNALAZIONE DELLE ULTIME NOTIZIE Il Los Angeles Times. Lo staff del Los Angeles Times ha pubblicato una conversazione registrata segretamente tra i funzionari della città che includeva commenti razzisti, e la notizia è stata seguita da una copertura approfondita delle conseguenze.

INDAGINE Il Wall Street Journal. La serie "Capital Assets" del Wall Street Journal ha analizzato gli investimenti di circa 12.000 funzionari federali e delle loro famiglie tra il 2016 e il 2021. Il Wsj ha raccolto e analizzato dati su circa 850.000 attività finanziarie e oltre 315.000 transazioni. Questo è stato un premio personale.

RELAZIONE ESPLICATIVA Caitlin Dickerson, The Atlantic. Caitlin Dickerson ha condotto più di 150 interviste nell'ambito di un'indagine durata 18 mesi sulla politica di "tolleranza zero" dell'ex presidente Donald Trump sulla separazione dei bambini al confine.

NOTIZIE LOCALI John Archibald, Ashley Remkus, Ramsey Archibald e Challen Stephens, AL.com; Anna Wolfe, Mississipi Today. I giornalisti di AL.com hanno vinto con una serie di reportage che denunciava come le forze di polizia nella città di Brookside depredassero i residenti per aumentare le entrate. La serie "The Backchannel" della giornalista del Mississippi Today Anna Wolfe ha descritto in dettaglio come i funzionari statali abbiano speso male milioni di soldi del welfare che avrebbero dovuto aiutare alcune delle persone più povere degli Stati Uniti. Wolfe ha scoperto le prove che l'ex governatore Phil Bryant e la leggenda della NFL Brett Favre hanno lavorato insieme per incanalare almeno 5 milioni di dollari dei fondi del welfare statale per costruire un nuovo stadio di pallavolo presso la University of Southern Mississippi, dove la figlia di Favre ha giocato a questo sport.

NOTIZIE NAZIONALI Caroline Kitchener, The Washington Post. Caroline Kitchener ha scritto delle conseguenze della vita dopo la sentenza Roe vs Wade del 1973.

NOTIZIE INTERNAZIONALI The New York Times. Lo staff del New York Times ha vinto per la copertura dell'invasione russa dell'Ucraina, inclusa un'indagine sulle morti ucraine nella città di Bucha.

ARTICOLI CARATTERISTICI Eli Saslow, The Washington Post Eli Saslow ha vinto per "evocative narrazioni individuali" su persone alle prese con la pandemia, i senzatetto, la dipendenza e la disuguaglianza negli Stati Uniti. Da allora Saslow ha lasciato il Post, entrando a far parte del New York Times a febbraio.

FOTO DELLE ULTIME NOTIZIE The Associated Press. Un team di fotografi AP ha vinto il Pulitzer per le immagini "uniche e urgenti" delle prime settimane dell'invasione russa dell'Ucraina.

SERVIZIO FOTOGRAFICO Christina House, Los Angeles Times. Christina House del Los Angeles Times ha vinto per "uno sguardo intimo" sulla vita di una donna incinta di 22 anni che vive per strada in una tenda.

COMMENTO Kyle Whitmire, AL.com. Kyle Whitmire di AL.com, Birmingham ha vinto per "parole misurate e persuasive" che documentano come l'eredità confederata dell'Alabama persista ancora.

CRITICA Andrea Long Chu, New York magazine. Andrea Long Chu della rivista New York ha vinto per le recensioni di libri che impiegano "obiettivi culturali multipli" per esplorare questioni sociali.

EDITORIALE Nancy Ancrum, Amy Driscoll, Luisa Yanez, Isadora Rangel e Lauren Costantino, Miami Herald. I giornalisti del Miami Herald hanno vinto per una serie di editoriali sull'incapacità dei funzionari pubblici della Florida di fornire servizi e servizi finanziati dai contribuenti a lungo promessi ai residenti.

ILLUSTRAZIONI Mona Chalabi, The New York Times. La collaboratrice del New York Times Mona Chalabi ha vinto per le illustrazioni che combinano rapporti statistici con analisi per aiutare i lettori a comprendere l'immensa ricchezza e il potere economico del fondatore di Amazon Jeff Bezos.

GIORNALISMO AUDIO Gimlet Media, in particolare Connie Walker. Il premio è andato allo staff di Gimlet Media, in particolare a Connie Walker, le cui indagini sul passato travagliato di suo padre hanno rivelato una storia più ampia di abusi su centinaia di bambini indigeni in una scuola residenziale in Canada.

Ecco invece i vincitori del premio Pulitzer per le arti.

FICTION "Demon Copperhead" di Barbara Kingsolver; "Fiducia" di Hernan Diaz

DRAMMA "English" di Sanaz Toossi

NONFICTION GENERALE "Il suo nome è George Floyd: la vita di un uomo e la lotta per la giustizia razziale", di Robert Samuels e Toluse Olorunnipa

BIOGRAFIA "G-Man: J. Edgar Hoover e la creazione del secolo americano", di Beverly Gage

MEMOIR O AUTOBIOGRAFIA "Stay True" di Hua Hsu

POESIA "Then the War: And Selected Poems, 2007-2020", di Carl Phillips