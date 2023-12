Giorgia Meloni a Belgrado: "L'Ue non è un club, per la sua vera unità serve l'ingresso dei Balcani occidentali"

Giorgia Meloni sostiene di essere tra i principali "sostenitori dell'allargamento dell'Unione europea".

Il premier in visita a Belgrado ha sottolineato che "l'Ue non è un club" e serve "un processo serio e veloce per garantire questa riunificazione. L'Europa non potrà dirsi davvero unita finché i Balcani occidentali non abbiano fatto il loro ingresso". Nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il presidente della Repubblica di Serbia Aleksandar Vucic, la Meloni ha ribadito che "questo sostegno dell'Italia verrà espresso anche nel prossimo consiglio Ue".