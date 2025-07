Giorgia Meloni arrivata ad Addis Abeba: incontra i missionari italiani

Giorgia Meloni, è arrivata ad Addis Abeba per la visita ufficiale di due giorni in Etiopia, in vista della partecipazione al terzo Vertice Onu sui Sistemi Alimentari. Ad accoglierla c'erano il primo ministro etiope Abiy Ahmed e l'ambasciatore d'Italia in Etiopia, Agostino Palese. La prima tappa della visita del premier sarà un incontro con una rappresentanza di operatori religiosi italiani impegnati in progetti umanitari. L'Etiopia ospita infatti una forte comunità di missionari cattolici, che da anni operano sul territorio, diventando un punto di riferimento sul territorio grazie al loro supporto alla popolazione locale anche in zone povere e remote. Poi ci sarà un bilaterale con il primo ministro etiope e con l'Unione africana.