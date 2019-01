Gilet gialli, Ue: "Commenti Italia? Sosteniamo Macron"

"Non facciamo commenti ad altri commenti", ma sulla questione dei gilet gialli "la Commissione Ue sostiene Emmanuel Macron e le autorità francesi, che hanno tutta la nostra fiducia per mettere in opera il programma per cui il presidente è stato eletto". Lo ha affermato il portavoce del presidente della Commission Ue Jean-Claude Juncker, in merito al sostegno espresso da esponenti del governo italiano ai gilet gialli.