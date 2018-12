Gilet gialli, sabato proteste in Francia: respinto appello governo

Sabato 15 dicembre i gilet gialli torneranno a manifestare per la quinta volta in Francia. A dirlo in una conferenza stampa a Versailles è il collettivo rappresentato da Priscillia Ludosky, che chiede "meno tasse e la fine dei privilegi". Respinto dunque l'appello lanciato dal governo a rinunciare alle proteste, viste le proposte annunciate dal presidente, Emmanuel Macron, e la situazione d'emergenza dovuta dall'attentato terroristico di Strasburgo.