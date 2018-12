Gilet gialli, ottava vittima in Francia: morto un automobilista

Un'altra persona è morta in Francia, in un incidente stradale legato a una protesta dei gilet gialli. Si tratta di un automobilista, deceduto in seguito allo scontro con un camion, che aveva rallentato la marcia a causa di un blocco stradale dei dimostranti. L'ottava vittima dall'inizio delle contestazioni ha perso la vita in località Erquelinnes, nel nord del Paese, non lontano dal confine con il Belgio.