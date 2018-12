Gilet gialli, momenti di tensione a Parigi: lacrimogeni sui manifestanti | Altre due vittime nei blocchi stradali

Altre due vittime nei blocchi stradali - Una donna di 44 anni è morta sul colpo in un tragico incidente avvenuto sulla Nazionale 2, a nord-est di Parigi. Secondo la ricostruzione, era in moto con il compagno. Quando i due sono rimasti coinvolti in un blocco stradale dei gilet gialli l'uomo, che era alla guida, ha fatto inversione di marcia. Ma proprio in quel momento sull'altra corsia stava arrivando una vettura, che li ha travolti uccidendo la donna.



Poco dopo un automobilista ha perso la vita mentre stava viaggiando nel nord della Francia, in località Erquelinnes. Il camion davanti a lui ha rallentato proprio per i gilet gialli che stavano bloccando la strada e l'auto non è riuscita a fermarsi in tempo. Sono otto finora le vittime della protesta che continua a dilagare in Francia.



Migliaia scesi in piazza, 72 i fermati - La prefettura di Parigi ha fatto sapere che sono migliaia le persone che stanno partecipando alle manifestazioni di protesta nella Capitale, dove sono stati fermati 72 dimostranti.



Disordini finiti a Parigi, le auto tornano a circolare sugli Champs Elysées - Dopo qualche disordine tra l'Arco di Trionfo e il Trocadero, la situazione è tornata calma nelle strade di Parigi. La polizia resta schierata mentre i manifestanti hanno improvvisato un sit-in con le mani sulla testa, ricordando le immagini degli studenti che una decina di giorni fa, a Mantes-la-Jolie, sono stati obbligati a rimanere a lungo in questa posizione dopo essere stati fermati dagli agenti.



Una parte degli Champs-Elysees, vista la situazione di calma, è stata riaperta al traffico delle auto. Circa 200 gilet gialli sono quindi tornati sulla grande avenue scandendo cori e cantando la Marsigliese, ma senza creare incidenti con gli automobilisti. Riaperta anche l'Etoile, la grande rotatoria attorno all'Arco di Trionfo.