Gilet gialli, momenti di tensione a Parigi e Bruxelles: oltre 600 fermati

Non solo a Parigi, le tensioni per le manifestazioni dei gilet gialli si registrano in tutto il paese. Nel sud è critica la situazione sulla A6, l'autostrada in direzione dell'Italia, interrotta da una manifestazione all'altezza di Villefranche-sur-Saône in direzione sud. Nel nord, a Lille, una cinquantina di manifestanti, gran parte con i caschi, sono partiti in autobus diretti a Parigi.