6 gennaio 2019 15:35 Gilet gialli, in piazza le donne: "Anche noi vittime Macron" | "Siamo precarie, discriminate e arrabbiate" Per la prima volta scendono in piazza i gilet gialli "rosa" per dimostrare il loro malessere nei confronti della politica

Centinaia di donne in gilet giallo si sono riunite, per la prima volta, in diverse città francesi, all'indomani dell'ennesimo corteo di protesta, manifestanto il loro malessere per la politica del governo. A Tolosa, nel sud-ovest, le manifestanti hanno sfilato dietro lo striscione "precarie, discriminate, arrabbiate, donne in prima linea". E cantando "Macron sei finito, le ragazze sono piazza".

Anche a Saône-et-Loire, nel dipartimento di Saona e Loira, un centinaio di donne con indosso il giubbetto giallo ha sfilato domenica mattina. Tre le dimostranti, una signora anziana teneva un cartello con la scritta "Per la Francia dei nostri figli", mentre una giovane spingeva un passeggino con le parole: "Sono una donna e non voglio bambini in quel mondo". Sabato circa 50mila persone hanno manifestato in Francia nell'Atto VIII di mobilitazione dei Gilet gialli, in cui ci sono stati scontri con le forze dell'ordine.