Gilet gialli, guerriglia a Parigi | Macron: vergogna per gli aggressori

Lacrimogeni sugli Champs Elysées - I lacrimogeni e il fumo delle barricate incendiate hanno invaso gli Champs-Elysées per tutto il giorno, con le manifestazioni dei gilet gialli sfociate in violenti scontri. È stata una giornata carica di tensione quella scelta per il "secondo atto" delle mobilitazione dai manifestanti che si oppongono all'aumento dei costi del carburante e più in generale al carovita.



A Parigi il dispositivo di sicurezza era massiccio, mentre la protesta era stata autorizzata solo al Champ-de-Mars, ai piedi della Tour Eiffel, dove erano stati previsti barriere e cordoni di sicurezza. A metà mattina però alcuni gruppi, riconoscibili dai gilet giallo fluo, si sono rapidamente spostati verso gli Champs-Elysées, nonostante i cordoni di polizia antisommossa e i gendarmi che vietavano il passaggio a una vasta zona attorno al vicino palazzo presidenziale.



Macron nel mirino dei manifestanti - I dimostranti scandivano slogan come "Macron dimissioni" e "Macron ridacci la grana". Un cordone di polizia è stato sfondato in fretta dalla folla che voleva raggiungere place de la Concorde, già in zona vietata. Poi la situazione è degenerata: giovani con i volti coperti hanno cercato lo scontro, lanciando fumogeni e oggetti di ogni tipo contro gli agenti, dalle bottiglie ai sampietrini. La polizia ha risposto con lacrimogeni e cannoni ad acqua e i disordini sono proseguiti per ore, arrivando anche sotto l'Arco di Trionfo. Delle barricate, tirate su in mezzo alle strade dai gilet gialli, sono state incendiate e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnerle. Altri cortei a Parigi sono stati pacifici, così come nel resto del Paese. Secondo i dati ufficiali in tutto i gilet gialli sono stati 106.301, di cui 8mila a Parigi. Pochi in confronto ai 282.710 di sabato scorso, alla stessa ora.