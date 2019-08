Gibilterra rilascia petroliera Iran nonostante tentativo blocco Usa

La Corte suprema di Gibilterra ha approvato il rilascio della petroliera iraniana Grace 1, sequestrata il 4 luglio dalla marina britannica, nonostante la richiesta degli Stati Uniti di prolungare il blocco della nave, sospettata di voler consegnare un carico di greggio in Siria. L'ordine di sequestro è stato revocato in quanto le autorità locali hanno stabilito che la petroliera non è più sottoposta alle restrizioni imposte dalle sanzioni europee.