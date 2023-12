Giappone, violentarono una soldatessa: condannati 3 ex militari

In Giappone tre ex militari sono stati condannati per aver aggredito sessualmente una collega.

Si tratta di una sentenza storica in un Paese in cui raramente le vittime denunciano gli abusi sessuali. Un tribunale di Fukushima ha condannato Shutaro Shibuya, Akito Sekine e Yusuke Kimezawa a due anni di prigione, con la sospensione della pena per quattro anni, per gli "atti indecenti" commessi su Rina Gonoi durante un'esercitazione militare nel 2021. La ex soldatessa 24enne - che ha lasciato la Forze di Autodifesa nel giugno dello scorso anno - aveva utilizzato YouTube per condividere la propria drammatica testimonianza, dopo che un'indagine militare interna era stata chiusa per mancanza di prove.