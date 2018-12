Giappone, violenta esplosione in un ristorante di Sapporo: feriti

Una forte esplosione si è verificata in un ristorante di Sapporo, nel nord del Giappone, intorno alle 20.30 locali (le 12,30 italiane). Al momento non sono chiare le cause della deflagrazione in cui sono rimaste ferite una ventina di persone. L'edificio che ospitava il ristorante è completamente collassato ed è stato invaso dalle fiamme. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze.