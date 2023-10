Giappone, sisma di magnitudo 6 in mare: lanciato allerta tsunami

In Giappone una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata alle 11 ora locale (le 4 in Italia) al largo dell'arcipelago giapponese delle isole Izu ed è stato diramato un avviso di possibile tsunami. L'agenzia meteorologica giapponese ha messo in guardia dal possibile arrivo di uno tsunami con onde alte sino a un metro nelle isole, sollecitando le persone a tenersi lontane dalla costa.