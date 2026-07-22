Giappone, per la prima volta una sindaca chiede il congedo di maternità

Ma Kawata non immaginava però che la sua decisione avrebbe scatenato una simile ondata di critiche e polemiche. Kawata tuttavia non ha fatto marcia indietro, andando oltre alle critiche. Tra le persone che hanno commentato la vicenda c'è chi ha accusato la sindaca di voler anteporre il proprio interesse personale a quello pubblico. Il commento più duro è stato quello di Toshio Tamogami, ex militare e ora politico di estrema destra giapponese, che in un post su X ha affermato di provare "un forte senso di disagio" di fronte a una persona che ha un incarico pubblico "e si prende una vacanza così lunga". Altri invece hanno approvato la sua decisione, considerandola un importante passo avanti per i diritti delle donne giapponesi e verso un maggiore accesso a ruoli istituzionali e politici.