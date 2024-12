Giappone, scarico acque da centrale Fukushima: visita esperti Aiea dal 9 al 12 dicembre

Una task force dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sarà in Giappone dal 9 al 12 dicembre per esaminare gli aspetti normativi e di sicurezza dello scarico in mare delle acque della centrale nucleare di Fukushima trattate con il sistema Alps (Advanced Liquid Processing System). Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri giapponese. La squadra sarà composta da undici esperti internazionali indipendenti provenienti da Argentina, Australia, Canada, Cina, Francia, Corea del Sud, Isole Marshall, Russia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Vietnam.