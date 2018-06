Giappone, nelle scuole uniformi unisex anti-discriminazione di genere

Sempre più scuole giapponesi stanno introducendo uniformi unisex per cercare di non far sentire discriminati gli studenti con identità di genere non convenzionale. L'accresciuta sensibilità su un tema così delicato come quello del gender sta infatti facendo venire meno una delle tradizioni più radicate del Paese. Nelle scuole nipponiche vengono solitamente indossate delle uniformi separate per genere: i maschi con giacca e pantaloni, le ragazze con la gonna.