Giappone, medici: abbiamo tentato di rianimare Abe per 4 ore

L'ospedale della città di Nara, nel quale era stato ricoverato l'ex premier Shinzo Abe dopo la sparatoria, ha confermato la notizia della sua morte.

"Abbiamo tentato di rianimarlo per quattro ore", ha riferito il responsabile del pronto soccorso. Abe era stato raggiunto da colpi di arma da fuoco al petto e al collo durante un comizio. A sparare un 41enne, Tetsuya Yamagami, ex marine che avrebbe agito per "il risentimento" che provava nei confronti dell'ex premier.